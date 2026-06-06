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Nallıhan'da inşa edilen TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor

Nallıhan'da inşa edilen TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde TOKİ tarafından yürütülen konut projeleri kapsamında Fatih ve Çayırhan mahallelerinde inşaat çalışmaları sürüyor. Proje tamamlandığında konutlar sahiplerine teslim edilecek.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan konut inşaatları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilen projeyle ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Fatih Mahallesi'nde şantiye yapımı ve hafriyat işleri yapılırken, Çayırhan Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'ndeki projenin inşası sürüyor.

Çayırhan Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinin şefi Ümit Aydın, yaptığı açıklamada, mahalle halkının kendilerine her konuda destek olduğunu belirterek, projenin tamamlanmasının ardından konutların sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.

Aydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'a, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Fatih Ünal teşekkür etti.

Kaynak: AA / Taner Demir
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