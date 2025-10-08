Haberler

Nallıhan Belediyesi'nden Üreticilere 44 Gebe Düve Desteği

Nallıhan Belediyesi'nden Üreticilere 44 Gebe Düve Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nallıhan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak, hayvancılıkla uğraşan 14 üreticiye toplam 44 gebe düve desteği sağladı. Başkan Güngör, tarım ve hayvancılığa desteğin devam edeceğini belirtti.

Nallıhan Belediyesi ilçedeki üreticilere yüzde 50 hibeyle 44 gebe düve desteği verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Nallıhan Belediyesi işbirliğinde düzenlenen program kapsamında, hayvancılıkla uğraşan 14 üreticiye Nallıhan Belediyesi Hayvan Pazarı'nda 44 gebe düve teslim edildi.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, törende yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığa verilen desteğin devam edeceğini belirterek, "Bugün 14 üreticimize 20 simental, 24 holstein olmak üzere toplam 44 gebe düveyi teslim ettik. Geçen yıl da 23 üreticimize 66 gebe düve sağlamıştık. Elimizden geldiğince üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ünal, Aile Yaşam Merkezi Müdürü Abdülfettah Güngör, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkentten şok görüntü! Yakalanmasaydı vatandaşa yedireceklerdi

Bir ili karıştıran görüntü! Tonlarcası yakalandı, bize yedireceklerdi
Kredi kartı borcu yapılandırması için son 2 gün

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son 2 gün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.