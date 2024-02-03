Nakliyecilerin Fahiş Fiyatlarına İnat, Traktörüyle 3 Günde Bitlis'e Geldi

Nakliyeciler 28 bin TL isteyince inat etti, 3 gün traktör sürerek Bitlis'e geldi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen adlı vatandaş, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aldığı traktörü nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca 3 günlük yolculuğun ardından Bitlis'e geldi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen adlı vatandaş internet üzerinden beğendiği traktörü bundan 4 gün önce satın almak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Satın aldığı traktörü Bitlis'e getirmek isteyen Emen, nakliye firmaları 28 bin TL gibi bir rakam istedi. İstenilen fiyat karşısında şaşkına dönen Emen, inat ederek satın aldığı traktörüne binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde geldi. Yaklaşık 8 bin TL yakıt parası ödediğini söyleyen Emen, nakliye firmalarının bu konuda vicdanlı olmaları gerektiğini söyledi. Nakliye firmalarının daha vicdanlı olmasını isteyen Orhan Emen, "Bu traktörü yaklaşık 4 gün önce internet üzerinde beğenip pazarlığımı yaptıktan sonra yola çıktım. Getirmek için gittiğim Elbistan ilçesinde nakliye firmalarının fahiş fiyatlar biçtiğini gördüm. Nakliye firmaları traktörü getirmek için 28 bin TL fiyat biçtiler. Ben de inat ettim yakıtımı doldurdum Bitlis'e kadar sürerek geldim. 3 gündür yoldayım çok şükür sağ salim Bitlis'e vardım. 8 bin TL gibi bir maliyetim oldu yolda gelirken. Nakliye firmalarının vicdanlı olmalarını temenni ediyorum" dedi.