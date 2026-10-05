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Myanmar, El Nino'nun artırdığı elektrik talebi üzerine dönüşümlü dağıtıma başladı

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Myanmar, El Nino'nun artırdığı elektrik talebi üzerine dönüşümlü dağıtıma başladı
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Myanmar, kurak sezon öncesinde artan elektrik talebini dengelemek için dönüşümlü elektrik dağıtımına başladı. Bakanlık, pazartesi yürürlüğe giren planın gerektiğinde asgari düzeyde uygulanacağını, bu durumda santral ve iletim hattı arızalarıyla sistemin çökebileceğini bildirdi.

YANGON, 5 Ekim (Xinhua) -- Myanmar, yaklaşan kurak sezon öncesinde artan elektrik talebi karşısında tüketimi mevcut üretim kapasitesiyle dengelemek amacıyla dönüşümlü elektrik dağıtımına başladı.

Myanmar Elektrik ve Enerji Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe giren dönüşümlü yük yönetimi planının, gerektiğinde asgari düzeyde uygulanacağı belirtildi.

Muson mevsiminin sona ermesi ve şiddetli El Nino koşullarının etkili olması nedeniyle ülke genelinde sıcaklıkların önemli ölçüde yükseldiğini kaydeden bakanlık, bu durumun elektrik tüketimini ve talebini artırdığını ifade etti.

Yükselen sıcaklıklar ve hızla artan elektrik talebinin, elektrik üretimi ile tüketimi arasında dengesizlik yaratma olasılığına dikkat çeken bakanlık, böyle bir durumda elektrik santrallerinin aniden devre dışı kalabileceğini ve ana iletim hatlarında yaşanabilecek arızalarla ülke çapında elektrik sisteminin çökebileceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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