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Myanmar lideri Hlaing, yatırım için Vietnam'da

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Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, ASEAN ilişkilerini normalleştirmek ve yabancı yatırım çekmek amacıyla Vietnam'ı ziyaret etti. Hanoi'de üst düzey görüşmeler yapması beklenen Hlaing, darbenin ardından bölgesel diplomasi arayışını sürdürüyor.

Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile ilişkileri normalleştirme ve yabancı yatırım çekme hedefiyle Vietnam'a gitti.

Myanmar'ın resmi radyo ve televizyon kuruluşu MRTV'nin yayımladığı habere göre, Hlaing cuma sabahı Vietnam'a gitti.

Başkent Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı To Lam dahil üst düzey yetkililerle görüşmesi planlanan Hlaing'in iş forumuna katılması ve yabancı yatırım çekme hedefiyle görüşmeler yapması bekleniyor.

Ulusal basında söz konusu ziyaret, Hlaing'in bu yıl devlet başkanı olarak seçilmesinin ardından ASEAN marjında yeni bir diplomatik ilişki arayışı olarak nitelendiriliyor.

Hlaing temmuzda Laos'u, ağustosta da Tayland'ı ziyaret etmişti.

Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çi başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplam 339 sandalye elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Kaynak: AA
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