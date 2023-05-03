Myanmar'da Vesak Günü Vesilesiyle 2000'den Fazla Mahkum İçin Af Kararı Verildi

YANGON, 3 Mayıs (Xinhua) -- Myanmar Devlet İdare Konseyi, Vesak Günü vesilesiyle 2.153 mahkum için af kararı verildiğini duyurdu.

Konsey, Çarşamba günü yapılan açıklamada mahkumların, Ceza Kanunu'nun 505. (a) maddesi uyarınca tahrik suçundan hüküm giyenlerden oluştuğunu bildirdi.

Ceza Kanunu'nun 505. maddesinin (a) bendi, korku uyandırmayı, yalan haber yaymayı, bir devlet memuruna karşı doğrudan veya dolaylı olarak suça tahrik etmeyi yasaklıyor.

Konsey'in açıklamasına göre Myanmar takviminde Kason ayının dolunay günü olan Vesak Günü'nde tutukluların serbest bırakılması, halkın huzuru için ve insani gerekçelerle yapıldı.

Myanmar'da 17 Nisan'da da, geleneksel Yeni Yıl Günü münasebetiyle 3.000'den fazla mahkum affedilmişti.