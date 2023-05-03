Üye Girişi
Haberi Paylaş
Myanmar'da Vesak Günü Vesilesiyle 2000'den Fazla Mahkum İçin Af Kararı Verildi

Myanmar'da Vesak Günü Vesilesiyle 2000'den Fazla Mahkum İçin Af Kararı Verildi

Güncel Haberler

YANGON, 3 Mayıs (Xinhua) -- Myanmar Devlet İdare Konseyi, Vesak Günü vesilesiyle 2.153 mahkum için af kararı verildiğini duyurdu.

YANGON, 3 Mayıs (Xinhua) -- Myanmar Devlet İdare Konseyi, Vesak Günü vesilesiyle 2.153 mahkum için af kararı verildiğini duyurdu.

Konsey, Çarşamba günü yapılan açıklamada mahkumların, Ceza Kanunu'nun 505. (a) maddesi uyarınca tahrik suçundan hüküm giyenlerden oluştuğunu bildirdi.

Ceza Kanunu'nun 505. maddesinin (a) bendi, korku uyandırmayı, yalan haber yaymayı, bir devlet memuruna karşı doğrudan veya dolaylı olarak suça tahrik etmeyi yasaklıyor.

Konsey'in açıklamasına göre Myanmar takviminde Kason ayının dolunay günü olan Vesak Günü'nde tutukluların serbest bırakılması, halkın huzuru için ve insani gerekçelerle yapıldı.

Myanmar'da 17 Nisan'da da, geleneksel Yeni Yıl Günü münasebetiyle 3.000'den fazla mahkum affedilmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Myanmar Mahkum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title