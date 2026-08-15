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Myanmar'ın Pirinç İhracatı İlk Dört Ayda 699.730 Ton

Myanmar'ın Pirinç İhracatı İlk Dört Ayda 699.730 Ton
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Myanmar, 2026-27 mali yılının ilk dört ayında (Nisan-Temmuz) 699.730 ton pirinç ve kırık pirinç ihraç ederek yaklaşık 232 milyon ABD doları gelir elde etti. Myanmar Pirinç Federasyonu verilerine göre bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 845.377 tonun altında kaldı.

YANGON, 15 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar, nisan ayında başlayan 2026-27 mali yılının ilk dört ayında 699.730 ton pirinç ve kırık pirinç ihraç etti.

Myanmar Pirinç Federasyonu'nun cuma günü yaptığı açıklamaya göre, ülke söz konusu dönemde pirinç ihracatından yaklaşık 232 milyon ABD doları gelir elde etti.

Federasyonun açıkladığı verilere göre, bu mali yılın ilk dört ayında yapılan pirinç ihracatı, geçen mali yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 845.377 tonluk ihracatın gerisinde kaldı.

Kaynak: Xinhua
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