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Myanmar, 2026-2027 mali yılının ilk beş ayında 850.000 ton pirinç ihraç etti

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YANGON, 8 Eylül (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde bir kamyona pirinç çuvalları yükleyen işçiler, 8 Eylül 2026. Myanmar Pirinç Federasyonu'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre ülke, nisan ayında başlayan 2026-2027 mali yılının ilk beş ayında 848.278 ton pirinç ve kırık pirinç ihraç etti.

YANGON, 8 Eylül (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde bir kamyona pirinç çuvalları yükleyen işçiler, 8 Eylül 2026.

Myanmar Pirinç Federasyonu'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre ülke, nisan ayında başlayan 2026-2027 mali yılının ilk beş ayında 848.278 ton pirinç ve kırık pirinç ihraç etti. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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