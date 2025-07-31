Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025 yılı asfalt yenileme programı kapsamında yer alan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplam 20 milyon 400 bin TL'lik yatırım bedeliyle gerçekleştirilen proje kapsamında, 5 bin 500 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki yol tamamen yenileniyor.

Kullanım ömrünü tamamlamış mevcut asfalt tabakası, özel kazıma makineleri ile kaldırılarak yerine dayanıklılığı yüksek, modern ve konforlu asfalt serimi yapılıyor. Çalışmalar tamamlandığında toplam 12 bin ton sıcak asfalt kullanılacak.

Yol çalışmasını yerinde inceleyen Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun destekleriyle söz verdikleri yol projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, işin sonuna geldiklerini belirtti.

Yolun genişliği, altyapı kalitesi ve konfor düzeyinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.

Çalışmalarda emeği geçen personele karpuz ikramında bulunan Büyükkılıç, bölgede yaşayan vatandaşlarla da sohbet etti.

İncelemelerde Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.