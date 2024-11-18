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Mustafa Erdem: 'İktidarı Değiştirmeden Yaşama Şansımız Yok'

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CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Antalya'da esnaf ve pazar ziyareti gerçekleştirdi. Erdem, en düşük memur ve emekli maaşları ile alınan çeyrek altın miktarları üzerinden ekonomik kayıplara dikkat çekti. Ekonomik koşulların zorlaştığını belirten Erdem, iktidarın değişmesi gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Antalya'da esnaf ve pazar ziyareti yaptı. Erdem, "AKP ilk iktidara geldiğinde en düşük memur maaşıyla tam 14,5 çeyrek altın alınıyordu. Şimdi aynı en düşük memur maaşıyla sadece 7,5 çeyrek altın alabiliyor yani 2002'den bugüne kaybımız 7 çeyrek altın. Bu koşullarla, bu ülkede iktidarı değiştirmeden yaşama şansımız kalmadı" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Antalya'da vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Erdem, şunları söyledi:

"Bakın 2002 yılında AKP ilk iktidara geldiğinde en düşük memur maaşıyla tam 14,5 çeyrek altın alınıyordu. Şimdi aynı en düşük memur maaşıyla sadece 7,5 çeyrek altın alabiliyor yani 2002'den bugüne kaybımız 7 çeyrek altın. Bir asgari ücretlinin kaybı 7 çeyrek altın. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınıyormuş, şimdi sadece 2,5 çeyrek altın alınabiliyor. En düşük asgari ücretle 7 çeyrek altın alınabiliyormuş şimdi 3, yani 4 çeyrek altın yine kaybımız var. KYK öğrenci kredisiyle 1,5 çeyrek altın alınabiliyormuş, şimdi 0,25 çeyrek alınabiliyor. Gerçi iktidarın bu kıyaslamalar çok hoşuna gitmiyor, 'altınla kıyaslamayın' falan diyorlar ama neyle kıyaslarsak kıyaslayalım en iyi iyimser rakamla yüzde 50 insanların ekonomide kazanım kaybı var.

Bunun için diyoruz ki bu koşullarla, bu ülkede iktidarı değiştirmeden yaşama şansımız kalmadı. Bu noktada hepinizden genel başkanımızın bir çağrısı var 'Türkiye ittifakı' diyor. Bu ülkenin geleceği için yüreğinde insan sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi olan herkesi 'baba ocağı' dediği o Türkiye ittifakına davet ediyor, biz de sizleri davet ediyoruz."

"Bu hayat pahalılığını yaratanlar gidecek, yeniden ülkeye refah gelecek"

Mustafa Erdem, pazar ziyaretinde esnafın alıcı bulamadığını söylemesi üzerine "Bu hayat pahalılığını yaratanlar gidecek, yeniden ülkeye refah gelecek" ifadelerini kullandı.

Girdiği kasapta et fiyatlarını gören Erdem, "Senin fiyatlarına göre burada bir emekli aldığı maaşla sadece 14 kilo et alabiliyor ve bu emekli bu maaşla geçinecek mi" diye konuştu.

Mustafa Erdem: 'İktidarı Değiştirmeden Yaşama Şansımız Yok'
Kaynak: ANKA / Güncel
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