Mustafa Destici: "Kendi Adaylarımızı Çıkaracak Şekilde Hazırlıklarımızı Yapıyoruz. İyi Parti'nin Cumhur İttifakı İçinde Yer Almasını Arzu Ederiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlere ilişkin, "Türkiye’nin her bölgesinde her ilinde her ilçesinde her beldesinde kendi adaylarımızı çıkaracak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi. İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılması çağrısında da bulunan Destici, “Geçtiğimiz genel seçimlerde de ben aslında İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı içerisinde yer alması gerektiğini ifade etmiştim. Eğer İYİ Parti, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girmiş olsaydı bugün kendileri açısından yaşananlar yaşanmamış olurdu. Ama bir kere daha genel seçimlerde yaptığımız çağrıyı yapıyoruz. Biz elbette ki İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı içinde yer almasını arzu ederiz” dedi.

MELTEM KARAKAŞ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'de yerel seçimler ve ittifaklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Destici, 81 ilde kendi adaylarıyla seçimlere girecek şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

"KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARACAK ŞEKİLDE HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ"

Mustafa Destici açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'nin her bölgesinde her ilinde her ilçesinde her beldesinde kendi adaylarımızı çıkaracak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz ve buna da hazırız teşkilat olarak da kadro olarak da adaylar olarak da buna partimiz hazırdır. Bunu en son genel seçimlerde de gösterdik. 81 ilin tamamında kendi milletvekili adaylarımızla seçime katıldık ve arkadaşlarımız da kendi gücümüz nispetinde güzel bir çalışma gösterdiler. Tabii potansiyelimiz daha yüksek. Potansiyelimizin karşılığını aldık mı? Alamadık. İnşallah yerel seçimlerde aldığımız oyu 3'e, 4'e katlayacağımıza ben yürekten inanıyorum. Yine aynı şekilde geçtiğimiz yerel seçimlerde 11 belediye kazanmıştık. Onu da yine aynı şekilde bizim hedefimiz en az 50 belediye kazanmaktı. Belki bunun üzerinde belediye kazanmaktı. Diğer taraftan da Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Elbette ki Cumhur İttifakı'nın ruhuna da uygun hareket edeceğiz. O ruh devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali noktasında üzerimize ne düşerse biz onu bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Bazı şehirlerle ilgili iş birliği noktasında birtakım ölçmeler yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Ama bu anlamda şu anda yapılmış ya da neticelenmiş bir görüşme yok."

"İYİ PARTİ ZİK ZAK SİYASETİ ORTAYA KOYUYOR"

İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılması yönünde çağrıda bulunan Destici şunları söyledi:

"Geçtiğimiz genel seçimlerde de ben aslında İyi Parti'nin Cumhur İttifakı içerisinde yer alması gerektiğini ifade etmiştim. Eğer İyi Parti, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girmiş olsaydı bugün kendileri açısından yaşananlar yaşanmamış olurdu. Biz kendilerini uyardık. O ittifakta PKK'nın olduğunu, HDP'nin, DHKPC'nin uzantıları olduğunu, TİP'in, TİKKO'nun uzantıları olduğunu biz ifade etmiştik. Söylemiştik. Ama o zaman kulaklarını kapattılar. Bildikleri yolda devam ettiler. Ama seçim bittikten sonra şu anda herkes orada eteğindeki taşı döküyor. Şu anda eteğinde en çok kimin taş birikmiş diye bakıyoruz. İyi Parti'nin eteğinde taş birikmiş. Onlar şu anda inanılmaz biçimde Millet İttifakı'na, CHP'ye, CHP'nin genel başkanına yönelik her şeyi söylüyorlar. Dolayısıyla bu saatten sonra CHP ile tekrar yerel seçimlerde ittik yapabilirler mi? Valla ben bu yaşananlara ve İyi Parti'nin ortaya koyduğu bu zik zak siyasetine baktığımda her şey olabilir diye görüyorum.

"İYİ PARTİ CUMHUR İTTİFAKI İÇİNDE YER ALMALI"

Ama bir kere daha genel seçimlerde yaptığımız çağrıyı yapıyoruz. Biz elbette ki İyi Parti'nin Cumhur İttifakı içinde yer almasını arzu ederiz. Bu sadece yerel seçimlere mahsus bir şey değil. Biz Türk devletinin varlığını daha güçlü şekilde devam ettirmesi ülkenin bütünlüğünün muhafazası ve Türkiye'nin gelişmesi açısından bütün milli manevi hassasiyetleri yüksek olan devletin varlığını, ülkenin bütünlüğü önceleyen herkesin bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Özelikle bu anayasa çalışmalarında İyi Parti'nin Meclis'te bir grubu var. Dolayısıyla da 40'ın üzerinde milletvekili var. Bir anayasa değişikliğinde çok belirleyici olacaktır. Bunu göreceğiz. Şimdi Meclis açıldıktan sonra başörtüsü ile ailenin korunmasıyla ilgili Cumhur İttifakı tarafından Meclis'e bir anayasa teklifi verilmişti. Bu teklif gündeme getirilecek. Burada İYİ Parti bu teklife evet derse, inanıyorum ki Saadet, Gelecek, Deva da bu teklife evet diyecektir. Halk oylamasına gitmeden 400'ün üzerinde bir sayıyla bu yasalaşacaktır. Ondan sonra yeni anayasa görüşmeleri gündeme gelecektir."