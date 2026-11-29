Musk, Google'ın yapay zeka için SpaceX'ten kapasite kiralamaya ilgi duyduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elon Musk, Google'ın yapay zeka modelleri için SpaceX'ten daha fazla işlem kapasitesi kiralamakla ilgilendiğini ifade etti. Musk'a göre Google bu talebini dile getirdi; SpaceX ise diğer şirketlere işlem gücü kiralamak için yeni veri merkezleri inşa ediyor.
SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Google'ın yapay zeka modelleri için SpaceX'ten daha fazla işlem kapasitesi kiralayabileceğini bildirdi.
Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Google'ın Anthropic dahil diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla SpaceX'ten daha fazla işlem kapasitesi satın alabileceğini öne süren bir kullanıcının paylaşımına yanıt verdi.
Kimin daha fazla satın alma işlemi yapacağından emin olmadığını belirten Musk, "Google, bizden daha fazla işlem gücü kiralamakla ilgilendiğini ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.
Uzay araştırmaları ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren SpaceX, diğer şirketlere işlem gücü kiralamak amacıyla yeni veri merkezleri inşa ederek altyapısını genişletiyor.