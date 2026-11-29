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SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Google'ın yapay zeka modelleri için SpaceX'ten daha fazla işlem kapasitesi kiralayabileceğini bildirdi.

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Google'ın Anthropic dahil diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla SpaceX'ten daha fazla işlem kapasitesi satın alabileceğini öne süren bir kullanıcının paylaşımına yanıt verdi.

Kimin daha fazla satın alma işlemi yapacağından emin olmadığını belirten Musk, "Google, bizden daha fazla işlem gücü kiralamakla ilgilendiğini ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.

Uzay araştırmaları ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren SpaceX, diğer şirketlere işlem gücü kiralamak amacıyla yeni veri merkezleri inşa ederek altyapısını genişletiyor.

Kaynak: AA