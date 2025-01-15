MÜSİAD'dan Arnavutluk'ta 2025 yılı resepsiyonu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Arnavutluk'ta 2025 yılı resepsiyonu düzenledi.

Başkent Tiran'da düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Atay, etkinlikte yaptığı konuşmada, 2024'ün Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinde olumlu gelişmeler yaşandığını ve ülkede turizm sektöründe yeni rekorlar kırıldığını anımsatarak, Arnavutluk makamlarını bu başarıdan dolayı tebrik etti.

Geçen yılın, Türkiye-Arnavutluk arasındaki ikili ilişkileri açısından da başarılı bir yıl olduğunu kaydeden Atay, "Gerek Başbakan (Edi) Rama'nın Türkiye ziyareti, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan), Sayın Bakanımızın (Dışişleri Bakanı Hakan Fidan) ziyaretleri, Namazgah Camisi'nin açılışıyla taçlandı. Dolayısıyla zaten mükemmel olan ikili ilişkilerimizi daha da ileriye götürdüğümüz çok özel bir yıl oldu 2024." diye konuştu.

Atay, 2024 yılında MÜSİAD'ın Arnavutluk şubesinin de açılışını yaptıklarını hatırlatarak, ekonomik ve ticari ilişkilere canlılık getirecek bir yapının son halkasını tamamlamış olduklarını kaydetti.

MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler de bir yıl önce yola çıkarken vizyonlarının iş dünyasında güçlü bir dayanışma ağı kurmak, ortak değerleri doğrultusunda güçlerini birleştirmek ve topluma hem ekonomik hem de sosyal anlamda değer katan projelere öncülük etmek olduğunu ifade ederek, ilk yıllarının beklentilerinin ötesinde geçen başarılarla dolu bir yolculuk olduğunu belirtti.

Geçen bir yıl boyunca iş dünyasında önemli ve değerli işbirliklerine imza attıklarını, girişimciliği teşvik eden projeler gerçekleştirdiklerini anlatan İşler, "2025 yılı MÜSİAD Albania için çok daha büyük ve önemli etkinliklere ev sahipliği yapacağımız bir yıl olacak. Bunlardan bir tanesi Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın değerli talimatları doğrultusunda, Türkiye-Arnavutluk İş Forumu 2025 organizasyonunu üstlenerek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirecek bu prestijli etkinliğin ev sahibi olmaktan büyük bir gurur duyacağız." ifadelerini kullandı.

Kosova'daki Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) Genel Başkanı Ertan Simitçi de Kosova'da ve Arnavutluk'ta ciddi yatırımlarına devam eden Türk iş insanları, MÜSİAD üyeleri ve Arnavutluk'ta yatırımlarına devam eden Arnavut iş insanlarına teşekkür etti.

Simitçi, "Hem Kosova'nın hem de Arnavutluk'un ekonomik olarak kalkınmasına, refah düzeyinin artırılmasında büyük emeği ve katkısı geçen MÜSİAD ailesinin bu anlamlı gecede hem yönetim kurulu başkanımıza hem de üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Temennimiz Kosova'da da aynı şekilde MÜSİAD ailesinin genişlemesi ve Kosova'da aynı şekilde yatırımlarına ve işbirliklerine devam etmesi." dedi.

Etkinlik kapsamında MÜSİAD'ın Arnavutluk'taki etkinliklerine ilişkin de bir video gösterildi.