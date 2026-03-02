MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir: Bu geçici bir kriz değil, yeni dünya düzeninin doğum sancısı

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, ABD- İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların yeni bir dünya düzeninin 'doğum sancısı' olduğunu söyledi.

MÜSİAD Samsun Şubesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Erol Olçok Kongre Salonu'nda iftar programı düzenledi. Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD İl Başkanı Osman Öğüten, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

'BU GEÇİCİ BİR KRİZ DEĞİL, YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DOĞUM SANCISI'

İftar yemeği sonrası konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, son günlerde ABD- İsrail ile İran arasında yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, bu sürecin yalnızca bölgeyi değil tüm dünyayı etkilediğini söyledi. Özdemir, "Son birkaç gündür hepimiz bambaşka şeylere uyanıyoruz. Aslında bunlar beklenmedik şeyler değil. Çok konuşulan ama ne zaman olacağı belirsiz olan hadiseler. Malum İran, Amerika ve İsrail arasında gerçekleşen bu çatışma öncelikle bölgemizin, sonrasında da dünyayı birinci derecede etkiliyor. Malum dünya son derece kritik günlerden geçiyor. Aslında güç dengeleri değişiyor. Uluslararası kurallar yeniden yazılıyor. Ben bunu şöyle özetliyorum kendimce, eski dünya düzeni yıkıldı ama yeni dünya düzeni henüz kurulmadı. Bu tabii geçici bir kriz dönemi değil. Yani İran ile Amerika-İsrail arasında olan biten bir hafta, 10 gün sonrasında son bulur. Biz tekrar kaldığımız yerden hayatımıza devam ederiz diyebileceğimiz günleri çok geride bıraktığımızı düşünüyorum. Bu geçici bir kriz değil, bu aslında yeni dünya düzeninin doğum sancısı. Bu dünya düzeni tam da bizim coğrafyamızın orta ekseninde vuku buluyor. Malumunuz Arap Baharı döneminden itibaren zayıflayan coğrafya, sonrasında Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşımı konusu, Asya'yla Avrupa arasındaki ticaret koridoru, İsrail'in bitmek, tükenmek bilmeyen ve kendi varlığını, sonunu geldiğini anladığı için sürekli saldırgan bir tavırla etrafa saldırması ve bunların hepsi Suriye, Irak, bugün artık İran, tamamen neden yeni dünya düzenini bizim coğrafyamızda zuhur edeceğinin de göstergeleri aslında" dedi.

Türkiye'nin güçlü bir liderlik ve ortak iradeyle hareket etmesi halinde süreci fırsata çevirebileceğini belirten Özdemir, "Tabii bu tip dönemler son derece ekonomik kırılganlıklar getirir. Bugün de onları yaşıyoruz. Belirsizlikler çok fazla. Ama ekonomik olduğu kadar aynı zamanda siyasal ve zihinsel olarak da güçlü olabilirsek, ancak bu tip dönemleri çok da etkilenmeden çok da sağa sola savrulmadan sağlıklı ve problemsiz bir şekilde geçirme şansı bulur ülkemiz. Biz öyle inanıyoruz ki, ülkemiz bu dönemi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun liderliği etrafında güçlü bir iradeyle birleşmesi halinde inşallah tüm bu krizi bir fırsata çevirecek şekliyle içerisinden çıkacaktır. Çıkmak zorundadır. Çünkü bölgenin buna ihtiyacı var. Çokça ülke geziyoruz. Çokça yere gidiyoruz. Dün Köln'den geldim. Geçen hafta Suudi Arabistan, Şam, Suriye ve birçok yerde bu beklentinin de Türkiye adına olduğunu oradaki iş insanlarından ve siyaset camiasından görebiliyoruz, öğrenebiliyoruz, anlayabiliyoruz. İnşallah, umut ediyorum ki bize düşen Müslümanlar olarak, İslam camiası olarak yılmadan vazgeçmeden, ayakta kalarak yola devam etmek" diye konuştu.

