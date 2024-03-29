Üye Girişi
Haberler

Muş Valisi, Üçevler grup köy yolunda karla mücadele ekiplerini ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Valisi Avni Çakır, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten karla mücadele ekiplerini ziyaret etti.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, Üçevler grup köy yolunun açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye giden Vali Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İş makinesi operatörlerine kolaylıklar dileyen Çakır, gazetecilere, karla mücadele ekiplerinin Çavuştepe mevkisinde çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Üçevler bölgesinde 10 köy ve 20'ye yakın mezra bulunmakta. Burası alternatif yolumuz. Şu anda diğer yollar ulaşıma açık, ekiplerimiz burayı açmaya çalışıyor. Burada 24 saat esaslı çalışıyoruz çünkü 7 metrelik bir kar örtüsü var. Arkadaşlarımız, yoğun çalışmalarına rağmen ilerlemekte güçlük çekiyor. İnşallah yarın akşama kadar buranın tamamını açacağız. Muş'ta 368 köy ve 217 mezra var. Geniş dağılım gösteren bir vilayet. Bu yıl nispeten kar yağışımız önceki yıllara göre azalmakla beraber yine de özellikle geçen hafta yoğun bir kar yağışı oldu. İl Özel İdaresi ekiplerimizin üstün çalışmasıyla vatandaşlarımıza hiçbir mağduriyet yaşatmadık."

Kışın acil ya da hasta olan vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE ekiplerinin yetiştiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi yaklaşık 21 bin kilometre yol açtı. Bu çok ciddi bir rakam. 260 bin litreden fazla mazot harcadık. Bunu tabii vatandaşımıza hizmet noktasında büyük bir keyifle yapıyoruz. Allah'a şükür vatandaşımızın da ciddi bir mağduriyeti söz konusu olmadı. İl Özel İdaremizin tüm personeline üstün ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Muş Çevre Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sacramento Kings Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 30 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Anneye fitre verilir mi? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, setleri nerede? Süleyman Ada kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayı Süleyman Ada kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Cengiz Gökçam kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Pazarcık Belediye Başkan adayı Cengiz Gökçam kaç yaşında, nereli? Kamber Harmankaya kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Onikişubat Belediye Başkan adayı Kamber Harmankaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Akçiçek kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Nurhak Belediye Başkan adayı Mehmet Akçiçek kaç yaşında, nereli? Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Göksun Belediye Başkan adayı Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kaç yaşında, nereli? Hatice Kahraman kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Elbistan Belediye Başkan adayı Hatice Kahraman kaç yaşında, nereli? Yahya Kemal Akkurt kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Yahya Kemal Akkurt kaç yaşında, nereli? Nazir Çuhadar kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Andırın Belediye Başkan adayı Nazir Çuhadar kaç yaşında, nereli? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 6. bölüm TRT 1 HD izleme linki! 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün bayram tatili hangi tarihte başlayacak? Çağatay Yurtsever kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Afşin Belediye Başkan adayı Çağatay Yurtsever kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title