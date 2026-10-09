Muş Valisi Çakır, köyler için 580 milyon liralık bütçe oluşturduklarını söyledi

Muş Valisi Avni Çakır, Muratgören ve Taşoluk köylerinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Çakır, köylerin altyapısını iyileştirmek amacıyla 580 milyon liralık bütçe oluşturduklarını söyledi.

İl genelinde yol ve altyapı yatırımlarının sürdüğünü belirten Çakır, şunları kaydetti:

"İlimiz genelindeki 369 köy ve 217 mezrada yoğun bir hizmet seferberliği yürütüyoruz. Bitümlü sıcak karışım yol çalışmaları kapsamında il genelinde 115 kilometrelik program planladık. Şu ana kadar bunun 90 kilometresini tamamladık. İnşallah bu ay içerisinde tamamını bitirmiş olacağız. Birinci kat asfalt programımız 69 kilometreydi. Bunu 75 kilometreye çıkararak çalışmalarımızı tamamladık. İkinci kat asfalt kapsamında da yaklaşık 107 kilometrelik programımız vardı. Bunun tamamını gerçekleştirdik. KÖY-DES yatırımlarıyla birlikte yaklaşık 83 bin metrekare parke taşı döşeme çalışmamız bulunuyor. Bu çalışmalarda da yüzde 80 seviyesine ulaştık."

Çalışmaların mevsim koşulları elverdiği sürece devam ettiğini vurgulayan Çakır, kurumlar arasında işbirliğiyle hareket ettiklerini dile getirdi.

Çakır, "Cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere sezon şartlarının elverdiği her gün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefler ve bakanlarımızın desteği de çalışmalarımıza güç katıyor. Şehir merkezinde hangi imkanlar varsa bunları aşama aşama köylerimize de kazandıracağız." dedi.

Kaynak: AA