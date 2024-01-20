Üye Girişi
Haberler

Muş'un Varto ilçesinde kaçak avcılara yüksek para cezası

Güncelleme:
Abone Ol

Muş'un Varto ilçesinde barajda kaçak avcılık yapan 2 kişiye 17 bin 836 lira idari para cezası verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimde, avlanma yapan kişiler yakalandı ve ele geçirilen ürünler teslim edildi.

Muş'un Varto ilçesinde barajda kaçak avcılık yapan 2 kişiye 17 bin 836 lira idari para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, 18 Ocak'ta Varto ilçesi Kayalıdere köy mevkisindeki Alparslan 2 Barajı'nda denetim yaptı.

Denetimler sırasında ticari amaçla germe ve uzatma ağ ile balık tutan F.E. ve kardeşi E.E'yi yakalayan ekipler, 85 metre uzunluğunda germe balık ağ, lastik bot ve 76 kilogram balık ele geçirdi.

Avlanma yapan 2 kişiye 17 bin 836 lira idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen ürünler de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Varto Muş Hayvan Hakları Tarım Çevre Doğa Suç Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yasin Kartoğlu kimdir, ne mezunu? Yasin Kartoğlu hayatı ve kariyeri! Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir kimdir? Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır kimdir, nereli? Hakan Bahadır hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır ne mezunu? Abdullah Özdemir kimdir, nereli? Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri! Abdullah Özdemir ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu kimdir, ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu hayatı ve kariyeri! Abdullah Küçükoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Candaroğlu kimdir, ne mezunu? Mustafa Candaroğlu hayatı ve kariyeri! Mustafa Candaroğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir, ne mezunu? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy hayatı ve kariyeri! Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? Gökhan Yüksel hayatı ve kariyeri! Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Coşkun ne mezunu? Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin hayatı ve kariyeri! Mevlüt Öztekin ne mezunu? Hasan Tahsin Usta kimdir? Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli? Hasan Tahsin Usta hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün Turan kimdir? Mehmet Ergün Turan hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün ne mezunu? Serkan Toper kimdir, nereli? Serkan Toper hayatı ve kariyeri! Serkan Toper ne mezunu? İlknur Kovaç kimdir, nereli? İlknur Kovaç hayatı ve kariyeri! İlknur Kovaç ne mezunu? İsmet Yıldırım kimdir, nereli? İsmet Yıldırım hayatı ve kariyeri! İsmet Yıldırım ne mezunu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title