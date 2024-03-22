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Muş'ta Tekstil Atölyesi Sular Altında Kaldı

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Muş'ta Tekstil atölyesi sular altında kaldı

MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesinde dün gece etkili olan yağışlar nedeniyle faaliyet gösteren 60 kişilik tekstil atölyesi, su baskından dolayı zarar gördü, kumaşlar ve makineler su altında kaldı.

Hasköy ilçesindeki tekstil atölyesi, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınından büyük zarar gördü. Atölyede bulunan kumaşlar ve makineler su altında kalırken, işletme sahipleri ve çalışanlar yaşanan bu olumsuz durumla mücadele ediyor.

Su altında kalan tekstilin işletme müdürü Basri Yılmaz, tekstile bir anda su bastığını ifade ederek, "Tekstilimiz işlev görmeyecek durumda. Şu anda sıkıntı içindeyiz. Yetkililer geldiler, ilgileniyorlar. Dün gece saat 21.00 civarında su baskını gerçekleşti. Şu anda su takviyesi yapmaya çalışıyoruz. İki motor aşağıda bir motor diğer tarafta çalışıyor. Halan gördüğünüz gibi tekstil su altından. Şu anda su eksilmediği için hiçbir işlem de yapamıyoruz. Kumaşların yarısını yukarı çıkardık. Geri kalan kumaşlar su altında" dedi.

Su altında kalan tekstil atölyesinde su tahliyesine yardım eden vatandaşlardan Erkan Kürem, "Kahvede oturuyorduk bize haber geldi. Tekstilin su altında kaldığını ve arkadaşın baya zararı olduğunu gördük. Elimizden geldiğince kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geçmiş olsun cana geleceğine mala gelsin. Rabbim bir daha böyle bir acı bir afet göstermesin bize" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hasköy Muş Doğal Afet Ekonomi Güncel Haberler

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