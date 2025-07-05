Muş'ta Öğrencilerin Teknoloji Projeleri Sergilendi

Muş'ta deneyap teknoloji atölyesinde öğrencilerin hazırladığı projeler "Tasarım ve Üretim Şenliği"nde sergilendi.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şenlikte ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı projeler tanıtıldı.

Projeleri inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, öğrencilerin çalışmalarıyla geleceğe yön vereceğini söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Deney projeleri ülkemizin geleceği için teknoloji açısından önem taşımakta. 160 civarında öğrencimiz var. Hem lise kategorisi hem ilkokul aşamasındaki öğrencilerimiz burada eğitimlerine 2 yıl daha devam edecekler. Çocuklarımızın uzun soluklu bir eğitimin ardından ortaya koyduğu bu çalışmaları görmek bizi çok umutlandırıyor. Önümüzdeki süreçte daha fazla projeyle ulusal ve uluslararası yarışmalarda yer almayı hedefliyoruz."