Muş'ta Mevlit Kandili Programı Düzenlendi

Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili, Muş'un Varto ilçesinde idrak edildi.

Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili dolayısıyla Muş'un Varto Müftülüğü tarafından H. Kaya Özer Camii'nde program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Varto Müftüsü Vekili Tacettin Erciyes, günün anlam ve önemine değinerek, "Peygamber Efendimizin doğum yıldönümü Müslümanlar için çok önemlidir. Bu gece Peygamberimizi hatırlayıp O'nu anacağız. İnşallah güzel bir program olacak. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız Mevlidi Nebi kutlamalarını peygamberimiz iman ve istikamet olarak belirledi. Rabbim bizi peygamberimizin yolundan istikametinden ayırmasın inşallah, bu vesile ile bütün Vartolu kardeşlerimizin, bütün ülkenin ve İslam aleminin mevlid kandilini tebrik ediyorum. Gecemize katılan bütün Müslüman kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin gecesini tebrik ediyorum. Bizim için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Program, imamların Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve yapılan duaların ardında kılınan yatsı namazıyla sona erdi. - MUŞ