Muş'ta Manda Varlığı Artıyor: Yeni Destekleme Modeli ile Yetiştiricilere Destek

Muş'ta Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli kapsamında uygulanan "Halk Elinde Manda Islah Projesi" sayesinde manda varlığı artıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, kentin coğrafyası, meraları ve yetiştiricileriyle hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kente 253 bin büyükbaş, 1 milyon 400 bin civarında küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu belirten Gönç, "Verilen desteklerle ilimizdeki manda varlığı artıyor. 7 bin 200 manda ile manda popülasyonu açısından kentimiz ülkede yedinci sırada yer alıyor. Manda, önemli avantajları olan bir hayvan türü. Öncelikle adaptasyon yeteneği oldukça yüksek. Hastalıklara karşı dirençli ve kalitesiz kaba yemleri verime hızlıca dönüştürebilen bir özelliği bulunmakta. Hayvansal ürünleri açısından baktığımızda besleyici içeriği oldukça zengin bir yapısı mevcut." dedi.

Manda varlığının artması için desteklerin sürdüğünü anlatan Gönç, geçen sene itibarıyla bakanlığın yeni bir destekleme modelini hayata geçirdiği ifade etti.

Bu yıl doğan her malak için 2 bin 800 lira destek verdiklerini dile getiren Gönç, şunları kaydetti:

"İşletmenin aile işletmesi statüsünde olması, yine işletme sahibinin genç ve kadın olması, hayvanın suni tohumlama sonucu doğması gibi kriterleri sağladığında alacağı destek miktarı 2025 yılı için bir malak başı 28 bin liraya 30 bin liraya kadar çıkabilmektedir. 2024 yılı itibarıyla 1500 malak için 3 milyon 500 bin liralık bir destekleme ödemesi gerçekleştirdik. Manda türüne yönelik yine ilimizde ıslah çalışmalarını da yürütüyoruz. Aynı süreçte yaklaşık 2 bin manda için toplamda 15 milyon lira destekleme ödemesi gerçekleştirdik."

Hem sürü kalitesinin iyileştirilmesi hem de yetiştiricilerin kayıt tutma alışkanlığı edinmesi için ıslah çalışmalarının önemli olduğuna işaret eden Gönç, şöyle konuştu:

"İl Müdürlüğü olarak manda yetiştiricinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına yönelik projelerimiz mevcut. Bu anlamda bakanlığa sunduğumuz 15 milyon liralık projemiz bulunuyor. Burada mandacılık faaliyetini yürüten işletmelerimizin alt yapılarını iyileştirmeye yönelik projemizi hazırladık. Bakanlık olarak üretimin ve üreticinin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz."

Muş Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yüksel Erkul ise Hasköy ve çevresinde manda yetiştiriciliğinin yaygın olduğunu ifade ederek, "Sulak bölgemiz var. Arazilerimiz bu işe uygun. Manda bakımı kolay olduğu için genelde mandacılık yapıyoruz. Bu desteklemeler devam ettikçe inşallah manda sayısı artacaktır. Manda yoğurdu, tereyağı, bütün ürünleri kalitelidir." diye konuştu