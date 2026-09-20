Muş'ta Levent çifti, 25 dönümde yetiştirip kuruttuğu sebzeleri yol kenarında satıyor

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Muş'ta 11 yıldır tarlalarından topladıkları sebzeleri güneşte kurutan Levent çifti, kış sofraları için hazırladıkları ürünleri yol kenarındaki tezgahta satıyor.

Mercimekkale köyünde yaşayan 61 yaşındaki Yücel ve 60 yaşındaki Filiz Levent çifti, yaklaşık 25 dönümlük arazilerinde yetiştirdikleri domates, biber, patlıcan ve kabakları oğlu ve işçilerin yardımıyla hasat ettikten sonra ipe dizerek güneşte kurutuyor.

Ağustos ayında kurutma işlemine başlayan çift, sebzelerin büyük bölümünü dolmalık ve yemeklik olarak hazırlarken, biber ve salçanın bir kısmını da salçaya dönüştürüyor.

Hazırladıkları ürünleri Muş- Erzurum kara yolunun 25. kilometresinde kurdukları tezgahta satışa sunan çiftin müşterileri arasında çevre köy ve ilçelerden gelenlerin yanı sıra Avrupa'da yaşayanlar da bulunuyor.

11 yıldır tarlada yetiştirdikleri sebzeleri kurutarak yol kenarında satışa sunan çift, elde ettikleri gelirle ailelerinin geçimini sağlıyor.

"Üretimde doğal yöntemlere özen gösteriyoruz"

Yücel Levent, AA muhabirine, kurutmalık sebzelerin bölgede kış aylarında yoğun olarak tüketildiğini söyledi.

Yıllardır tarımla uğraştığını belirten Levent, şunları kaydetti:

"Arazilerimizde domates, kabak, patlıcan ve biber ekiyoruz. Muş-Erzurum kara yolu kenarına kurduğumuz tezgahta satıyoruz. Tarlada günlük olarak hasadını yaptığımız domates, biber, patlıcan ve kabakları kurutuyoruz. Kuruttuğumuz sebzeleri dolmalık ve yemeklik olarak hazırlıyoruz. Satışı şehirler arası yolun avantajıyla burada gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yaklaşık 25 dönüm araziye sebze ektik. Kurutma işlemine ağustos ayında başlıyoruz."

Müşterilerinin önemli bölümünün Almanya ve Fransa'da yaşayan Türk vatandaşları olduğunu dile getiren Levent, "Ürünlerimizi alıp Almanya ve Fransa'ya götüren müşterilerimiz var ayrıca çevre köylerden ve ilçelerden de sebze kurutmak isteyenler bizden ürün alıyor. Ailece tarlamızda sebze yetiştirerek geçimimizi sağlıyoruz. Üretimde doğal yöntemlere özen gösteriyoruz. Bizi bilen müşteriler her yıl tezgahımıza gelip alışveriş yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bazı kurumların yemekhanelerine de sebze verdiğini anlatan Levent, "Bu bölgede sebze kurutma işini yapan başka üretici bulunmuyor. Eşimle yaklaşık 11 yıldır sürdürdüğümüz bu işi severek yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA