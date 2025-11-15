Haberler

Muş'ta Kış Lastiği Uygulaması Yoğunluk Oluşturdu

Muş'ta şehirler arası ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, lastikçilerde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Sürücüler, hem ticari hem de hususi araçlarına kış lastiği taktırarak kışa hazırlık yapıyorlar.

Muş'ta şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla lastikçilerde yoğunluk yaşandı.

Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında ticari araçların dışında sürücüler de hususi araçlarına kar lastiği taktırıyor.

Oto lastik tamircisi Yasin Tuğal, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla işlerinde yoğunluğun arttığını söyledi.

Sürücülerin can güvenliği için araç lastiklerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Tuğal, "Müşterilerimiz lastiklerini önceden takıp kışa hazırlıklarını yapıyorlar. Biz de araçların kışlık lastiklerini takmak için gayret ediyoruz. Kentte kış ayları çetin geçtiği için sürücülerin kışlık lastikleri takmaları ve araçların bakımını yaptırmaları önemlidir." dedi.

Aracına kışlık lastiği taktıran Ömer Demir ise "Kış lastiği uygulamasının başlamasıyla aracımızın lastiklerini değiştirdik. Sürücülerin, can güvenliği için kışlık lastik takmaları lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Varlık - Güncel
Haberler.com
