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Muş'ta Gençlik Merkezi Türk Müziği Korosu Konseri

Muş'ta Gençlik Merkezi Türk Müziği Korosu Konseri
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Muş Alparslan Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, 40 kişilik Gençlik Merkezi Türk Müziği Korosu ikinci konserini verdi. Vali Avni Çakır, katılımcılara eğlenceli bir gece sunduklarını belirtti.

Muş'ta düzenlenen etkinlikte, Türk Müziği Korosu konser verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmaların yürütüldüğü Gençlik Merkezince 40 kişilik "Gençlik Merkezi Türk Müziği Korosu" oluşturuldu.

Öğrencilerden oluşan koro, Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde ikinci konserini verdi.

Valisi Avni Çakır, korodakileri tebrik etti.

Katılımcıların konserde gönüllerince eğlendiğini belirten Çakır, "Gecede müziğimizin birbirinden güzel eserlerini seslendirdiler. Çok güzel bir salonda güzel bir seyirci önünde etkileyici bir konser oldu. Öğrencilerimiz sınav haftasına girerken böyle bir etkinlik, onlar için de moral oldu." dedi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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