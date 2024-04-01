Muş'ta elektrik arızasına gideren ekipler ayıları böyle görüntüledi

MUŞ - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri, Muş'ta sert ve zorlu iklim şartlarına rağmen elektrik arızalarını gidermek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürürken zaman zaman yaban hayvanlarıyla da mücadele ediyor.

Gecenin karanlığında elektrik arızalarını gidermek için karlı yolları aşan ekipler, arazide karşılaştıkları ve kış uykusundan uyanan ayıları cep telefonları ile kaydettiler. 4 tane ayının koşarak uzaklaşmasından sonra yollarına devam eden ekipler, zor şartlara rağmen arızaları giderdi.

VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, zor bir coğrafyada görev yaptıklarını ifade ederek, "Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olarak zor bir coğrafyada çalışmalarımızı sorunsuz bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Arızaları giderirken de ekiplerimiz zaman zaman yaban hayvanları ile karşılaşıyorlar. Ekiplerimiz araziye çıkarken 4 ayı ile karşılaştı. Çok şükür ayıların herhangi bir saldırısına maruz kalmadılar. Ayılar bölgeden uzaklaştıktan sonra ekiplerimiz 4 kilometre yürüdükten sonra arızaları başarılı bir şekilde giderdiler" dedi.