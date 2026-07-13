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Muş'ta çiftçiler, zorlu arazilerde tırpanla ot biçme geleneğini sürdürüyor

Muş'ta çiftçiler, zorlu arazilerde tırpanla ot biçme geleneğini sürdürüyor
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Muş'ta ot biçme dönemi başladı. Çiftçiler, traktörün giremediği engebeli arazilerde tırpanla ot biçerek hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılıyor. İmece usulü çalışan çiftçiler, zorlu koşullara rağmen mesai yapıyor.

Muş'ta ot biçme döneminin başlamasıyla sabahın erken saatlerinde tarlalara giden çiftçiler, hayvanları için mera ve çayırlardaki otları tırpanlarla biçiyor.

Alaniçi köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçiler, traktörün giremediği mera ve çayırlarda yoğun mesai harcıyor.

Sıcak havaya rağmen hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için tırpan çeken çiftçiler, yardımlaşarak gün boyunca ot biçiyor.

Çiftçi Eşref Gürtürk, 40 yılı aşkın süredir tırpanla ot biçtiğini söyledi.

İmece usulü çalıştıklarını ifade eden Gürtürk, "Arazilerimiz engebeli, düz alanlar ise sulak ve ıslak olduğundan traktörler giremiyor. Bu nedenle 5-6 kişi yan yana gelerek imece usulüyle her gün birimizin otunu biçiyoruz. Tırpanla ot biçmek zor bir iş ama mecburen yapıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Biçtiğimiz otları da hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılamak için kullanıyoruz." dedi.

Çiftçi Sabri Ağır ise "Ben de yaklaşık 30 yıldır tırpanla ot biçiyorum. Zordur ama mecburuz. Günde 10 dönüm ot biçiyoruz. Bu otları saman yapıp kışın hayvanlarımıza veriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Varlık
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