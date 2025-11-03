Haberler

Muş'ta Çiftçiler Güzlük Buğday Ekimine Başladı

Güncelleme:
Muş'un Sütlüce köyü Karakuş mezrasında çiftçiler, güzlük buğday tohumunu ekmeye başladı. Çiftçiler, verimli ürün elde ettiklerini ifade ederken, havaların iyi gitmesi durumunda ekim sürecinin 15-20 gün içinde tamamlanacağını belirtti.

Muş'ta çiftçiler, güzlük buğday tohumunun ekimine başladı.

Merkeze bağlı Sütlüce köyü Karakuş mezrasında çiftçiler, traktörlerle sürdükleri tarlalarında tohumları toprakla buluşturdu.

Çiftçilerden Haluk Dizdaroğlu, sonbaharda ekilen güzlük buğdaydan daha verimli ürün elde ettiklerini söyledi.

Traktörlerle tarlaları sürdüklerini ve ekime başladıklarını belirten Dizdaroğlu, "İnşallah ekimler iyi olur. İyi bir taban fiyat verilir. Ona göre biz de ülkemize katkıda bulunuruz, üretim yaparız. Pancar hasadının bitimi ile buğday ekiyoruz. Şimdi ekim devam ediyor. Havalar iyi giderse 15-20 gün içinde bitiririz." dedi.

Çiftçilerden Erkan Bağlı da kentte genellikle güzlük buğday tohumu ekimi yapıldığı dile getirerek, kasımın sonuna kadar ekim faaliyetlerinin süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
