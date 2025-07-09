Muş'ta Aile Destek Merkezi'nden Kadınlara Yönelik Ürün Sergisi

Muş'ta Aile Destek Merkezi'nden Kadınlara Yönelik Ürün Sergisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta Aile Destek Merkezi'ne (ADEM) katılan 230 kursiyerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Kadınlara çeşitli meslek kursları sunan merkezin çalışmalarına katılan kursiyerler, eğitim süreçlerini ve ürettikleri ürünleri tanıttı.

Muş'ta Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarına katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ADEM'de açılan kurslarda katılan 230 kursiyerin hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Sergiyi gezen katılımcılar yapılan ürünleri inceledi, çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

Usta Eğitici Dicle Kürem, gazetecilere, 16 meslek kursunda kadınlara yönelik çeşitli branşlarda eğitimler verildiğini söyledi.

18-60 yaş arası kadınların bu kurslarda 9 ay boyunca eğitim gördüğünü belirten Kürem, şunları kaydetti:

"Okuma yazma, Kur'an-ı Kerim, giyim, el nakışları, mefruşat, bilgisayar, halı dokuma, kuaförlük ve aşçılık alanlarında eğitim veriliyor. Ayrıca kursa gelen kadınlara kolaylık sağlamak için kreşler de açıldı. 9 ay açık kalan kurslarımızda 230 öğrencimiz bulunuyor. Kursiyerlerimizin bütün ihtiyaçları Valilik tarafından karşılanıyor. Öğrencilerimiz burada hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor."

Usta Öğretici Ayşe Yenilmez ise "Kursiyerler, tekstil ürünlerinden süs eşyalarına, el işlerinden hediyelik eşyalara kadar çok çeşitli ürünler yaparak hem meslek öğreniyor hem de ürünlerini satarak gelir elde ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı

Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım

Benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama iddiasına yalanlama

12 askerin şehit düştüğü olayda, ortalığı karıştıran iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Texas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi

Ülkeyi darmadağın eden felaket! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.