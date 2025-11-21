Muş'ta 50 Yıldır Demircilik Yapan Halit Pınar, Ata Mesleğini Yaşatıyor

Muş'ta ata mesleği demircilik zanaatını sürdüren 63 yaşındaki Halit Pınar, yarım asırdır ateşte demir dövüyor.

Mesleğe 13 yaşında babasının yanında çırak olarak başlayan Pınar, o günden bu yana kaybolmaya yüz tutan mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Kale Mahallesi'ndeki Eski Çarşı'da bulunan atölyesinde balta, çekiç, murç, zincir, kapı kolu, kazma ve çapa gibi aletlerin tamirini ve üretimini yapan Pınar, mesleği bugünlere kadar taşıdı.

Kentte mesleğin son temsilcisi olarak gösterilen Pınar, basın mensuplarına, teknolojinin gelişmesiyle mesleğe ilginin azaldığını söyledi.

Oğluna da mesleği öğretmeye çalıştığını belirten Pınar, "50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Babamın tezgahı olduğu için kapatmadım. 10 yıl babamın elinin altında çalıştım. Babam, ben askere gitmeden vefat etti. Askerden döndükten sonra da dükkanı kapatmadım." dedi.

Mesleğin unutulmasını istemediğini ifade eden Pınar, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar bu gördüğün çarşıda 10 demirci vardı. Şu an benden başka imalatçı yok. İmalat yapan sadece ben kaldım. Ağır bir iş, herkes yapamaz. 13 yaşından beri bu işi yapıyorum. 50 yıldır bu çarşıda koşuşturuyoruz. Ömrümün tatlı zamanlarını burada geçirdik. Bizden sonra bu mesleğin biteceğini düşünüyorum. Çünkü talep yok. Milletimiz rahatlığa alıştı. İş biraz ağır olduğu için kimse yanaşmıyor. Bakalım artık, nereye kadar?"