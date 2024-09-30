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Muş'ta 2. Kitap Günleri Etkinliği Düzenlendi

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Muş Valiliği ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleşen '2. Kitap Günleri', birçok yazara ev sahipliği yaparak öğrencilere hediye çeki dağıtıldı. Vali Vekili ve Rektör, etkinliğin geleneksel hale getirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Muş Valiliği, Muş Alparslan Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle "2. Kitap Günleri" etkinliği düzenlendi.

Üniversitenin 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde başlayan etkinlik, birçok yazara ev sahipliği yapıyor.

İlgi gören etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilere hediye çeki dağıttı.

Vali Vekili Mustafa Batuhan Alpboğa, yaptığı konuşmada, etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Alpboğa, "Bu güzel programla bir araya gelmemizden dolayı mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da program devam edecek." dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican da "Onlarca yazarı burada ağırlayacağız. Yine üniversitemizin değişik salonlarında yazarların söyleşileri ve imza günleri olacak. Fırsatı olan herkesi buraya bekliyorum. İnşallah bu kitap fuarı kalıcı olur." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de üniversite öğrencisi 4 bin 500 öğrencinin GSB yurtlarında barındığını hatırlattı.

Taşdemir, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi kitap okumaya teşvik ediyoruz. Bugün burada da birbirinden değerli yazarlarımızla buluşuyoruz. Bir hafta sürecek etkinlikte gençlerimiz kitap okumayı sevecek. 500 adet hediye çekimizi gençlerimize verdik." diye konuştu.

Konuşmaların ardında protokol üyeleri, stantları gezerek yazarlarla sohbet etti.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

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