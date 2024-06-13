Üye Girişi
Haberler

Muş Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği Üyeleri Köyde Etkinlik Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği üyesi gençler, Hasköy ilçesine bağlı Karakütük köyündeki okulda öğrencilerle bir araya gelerek etkinlik düzenledi. Gençler, palyaço kıyafetleriyle gösteriler sunarak öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Muş Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği üyesi gençler, gittikleri köyde düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılında 10 okulda çocuklarla buluşan gönüllü gençler, son olarak Hasköy ilçesine bağlı Karakütük köyündeki okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Giydikleri palyaço kıyafetleriyle müzik eşliğinde gösteriler sunan gençler, yüzlerini boyadıkları öğrencilerle oyunlar oynadı, hediyeler verdi.

Derneğin başkanı Ufuk Bayraktar, gazetecilere, şu ana kadar 10 köye giderek öğrencilerin gönlüne dokunduklarını söyledi.

Etkinliklerin şenlik havasında geçtiğini anlatan Bayraktar, "Gönüllüler palyaço kıyafeti giydi, çocukların yüzünü boyadı. Okulun bahçesinde şarkılar eşliğinde oyunlar oynadık, güzel bir gün yaşamalarını sağladık. Onlarca öğrenciyle buluştuk. Bu yıl hedefimiz daha fazla köy okuluna ve gence ulaşmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Hayrunnisa Kılıçaslan ise "Köyümüze gelen ağabeylerimiz, ablalarımız etkinlik yaptı. Çok mutlu olduk. Yüzümüzü boyadılar, hediyeler verdiler. Bu da bizim için karne hediyesi oldu. Hepsine teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Hasköy Spor Muş Kültür Kültür Sanat Spor Güncel Haberler

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum

İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum

 Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

 Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title