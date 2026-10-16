Muş çiftçisi lahana hasadına başladı, 165 milyon lira katkı bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Muş Ovası'nda yetiştirilen lahanaların hasadına başlandı.

Muş Ovası'nın verimli topraklarında yetiştirilen lahanalar, bölge ekonomisine katkı sunarken kentin kültürel mirasında da önemli bir yer tutuyor.

Üreticileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, AA muhabirine, lahana üretiminin Muş'un tarımsal faaliyetleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Muş Ovası'nın ülkenin önemli tarım alanlarından biri olduğunu belirten Gönç, verimli topraklarda gerçekleştirilen lahana üretiminin hem kent ekonomisine hem de gıda arzına katkı sağladığını ifade etti.

Lahananın Muş'un kültüründe ve sofralarında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Gönç, şunları kaydetti:

"İlimizde yaklaşık 4 bin dekarlık alanda lahana üretimi gerçekleştiriliyor. Bu alanlardan 13 bin 500 ton ürün elde edilmesini bekliyoruz. Üretim miktarımızla bölgemizde birinci, ülkemizde ise 10'uncu sırada yer alıyoruz. Üretimin kent ekonomisine yaklaşık 165 milyon liralık katkı sunmasını bekliyoruz. İl müdürlüğü olarak sahada olmayı ve üreticilerimizle birlikte süreci yönetmeyi amaçlıyoruz. Emek veren, alın teri döken üreticilerimize teşekkür ediyor, hasat sezonunun bereketli ve bol kazançlı geçmesini temenni ediyorum."

Merkeze bağlı Bağlar köyünde yaklaşık 20 dönüm alanda lahana yetiştiren çiftçi Yunus Yalvarıcı da "Lahana yetiştiriciliği dededen babadan kalan bir meslek olduğu için bırakmak istemiyoruz. Yıllardır bu köyde lahanacılık yapılıyor. Çevre illerde ve diğer bölgelerde yetişen lahanalardan farklı olduğunu düşünüyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Dışarıdan gelen ürünler yerine kendi ürünümüzün tercih edilmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA