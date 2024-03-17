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Muş Belediyesi personeli iftar programında buluştu

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Muş Belediyesi personeli, düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Belediye Başkanı Feyat Asya, ramazanın birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Muş Belediyesi personeli iftar programında buluştu.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, ramazanın birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Belediye personeliyle büyük bir aile olduklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Ramazan'ın ilk haftasını geride bıraktık. Allah sağlık, sıhhat, huzur ve barış içinde tamamlamayı nasip etsin. Bu aylar çok önemli. En güzel şekilde geçirmeye çalışalım. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

Programa, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, Hizmet İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Bem Bir Sen Muş Şube Başkanı Güven Yalvarıcı, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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