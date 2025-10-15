Mürvet Gürses, 30 Yıldır Organik Bal Üretiyor

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Mürvet Gürses, kayınpederinden kalan konik sepetlerle 30 yıldır bal üretiyor.

Kuştepe köyünde evinin bahçesinde konik sepetlerle bal üreten Gürses, bugünlerde yoğun bal mesaisine devam ediyor.

Sepet içerisinde arılar tarafından organik olarak oluşturularak balla doldurulan petekler, hasat zamanı geldiğinde Gürses tarafından alınıyor.

Gürses, suni petek kullanılan bala göre kalitesi ve lezzetiyle ön plana çıkan sepet balın kilogramını 1750 liradan satışa sunuyor.

Siparişleri tam anlamıyla karşılayamayan Gürses, gelecek yıl sepet sayısını artırmayı planlıyor.

"Suni petek koymuyoruz"

Mürvet Gürses, AA muhabirine, çocukluğunda korktuğu arılarla şimdi arkadaş gibi olduğunu söyledi.

Arıcılığı kayınpederinden öğrendiğini anlatan Gürses, 30 yıldır organik bal ürettiğini belirtti.

Kayınpederinden öğrendiği şekilde üretimini sürdürdüğünü ifade eden Gürses, "Balı makineyle değil, elle sıkıp süzüyorum. Bazen peteğiyle muhafaza ediyorum. Bu bal kaliteli çünkü arı kendi peteğini kendi yapıyor. Suni petek koymuyoruz, arı kendi peteğini yapıyor. Bu peteği yiyebilirsin ağzında eriyor zaten yerken. Kendi kendine yapıyorlar, besleme yok, şeker yok, hiçbir şey yok." diye konuştu.

Gürses, bu yıl oğul veren sepetlerdeki arının güçlenmesi için mevcut balı almadığını dile getirdi.

Bal mesaisinin zorlu olduğunu anlatan Gürses, "Sabah erken kalkıyorum, bir günde 2-3 sepetten bal alıyorum. Yavaş yavaş birden alamıyorsun çünkü diğer arılar uyanıyor, uyananlar rahatsız ediyor diğerlerini. Rahatsız etmeden, diğer arılar hiç anlamadan sabah erken alıyorum." dedi.

Gürses, sepette üretilen balı herkesin beğendiğini ancak talebe yetişemediğini dile getirdi.

Geçen yaz etkili olan kuraklık nedeniyle verimin düştüğünü belirten Gürses, "Bazen sepetim dopdolu oluyor, 40-50 kilogram bal alıyorum. Bu yıl 15-20 kilogram aldım." ifadelerini kullandı.