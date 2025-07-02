Muratpaşa Belediyespor Güreş Takımı Kırkpınar'a Uğurlandı

Muratpaşa Belediyespor Güreş Takımı Kırkpınar'a Uğurlandı
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Antalya Muratpaşa Belediyespor'un güreş takımı, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne uğurlandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, takıma başarılar diledi ve güçlü bir ekip kurduklarını belirtti.

Antalya Muratpaşa Belediyespor'un güreş takımı, Edirne'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne uğurlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını Elmalı ilçesinde tamamlayan başpehlivan Orhan Okulu ve beraberindekiler, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile bir araya geldi.

Güreş takımına, Antalya'nın tescilli yemekleri ikram edildi.

Uysal, Muratpaşa'nın ata sporu yağlı güreşe verdiği önemi anlatarak, sporculara başarılar diledi.

Kırkpınar'da Orhan Okulu'nun liderliğinde çok iddialı olduklarını belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Kemal hocamızın bu yıl kadromuza kattığı Kürşat Şevki Korkmaz ve Furkan Durmuş Altın ile güçlü bir ekip kurduk. Mücadele edecek tüm sporcularımıza, hakemlerimize ve güreş camiamıza başarılar diliyorum. Antalya'mızı en iyi şekilde temsil edeceğimize inancım tam. Altın kemeri yeniden Antalya'ya getireceğiz."

Başpehlivan Orhan Okulu da altın kemeri Antalya'ya getireceklerini ve bu konuda hedeflerinin net olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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