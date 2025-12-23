Kooperatifleşen kadınlar el emeklerini kendi markalarıyla pazarlıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Muratdere köyünde yaşayan kadınlar, kurdukları kooperatifle el emeği ürünlerini kazanca dönüştürüp ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyor.

İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki Muratdere köyünde yaşayan Zeynep Bostan öncülüğündeki 28 kadın, 3 yıl önce Bozüyük Muratdere Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Kooperatif bünyesinde erişte, şehriye, tarhana, kozalak şurubu, pancar pekmezi ve çilek reçeli gibi birçok yöresel ürünün üretimini yapan kadınlar, tescil ettirdikleri "Harmanyeli" markasıyla bu ürünleri satışa sunuyor.

Köyde kafe, market ve lokanta da işleten kadınlar, dönüşümlü olarak görev aldıkları kooperatifte emeklerini kazanca dönüştürüyor.

Kooperatif Başkanı Zeynep Bostan, AA muhabirine, başlangıçta bireysel işletme açmayı düşündüğünü ancak köydeki kadınların isteği üzerine kooperatif kurmaya karar verdiğini söyledi.

Kadınların hevesli olmasının kendisini etkilediğini, köydeki ekonomik hayatın canlanması için hep birlikte bu işe koyulduklarını dile getiren Bostan, "Şu anda ürünlerimizi marketimizde, yol güzergahındaki akaryakıt istasyonlarında ve telefonla sipariş alarak kapıya teslim yöntemiyle satıyoruz. Kargoyla satış için talep var ancak bunun için hazırlık aşamasındayız." dedi.

Bostan, devlet desteğiyle aldıkları erişte kıyma, meyve kurutma ve pancar kıyma makineleri sayesinde üretim kapasitelerini artırdıklarını anlattı.

Kooperatifin kadınlar için moral ve motivasyon kaynağı olduğuna değinen Bostan, "Hedefimiz daha büyük. Yaz aylarında gözleme evimiz var. Mayıs ayında açıp eylül ayında kapatıyoruz. Ayrıca köye ziyarete gelen ya da köyde çalışan işçilerin yemek yiyebileceği, alışveriş yapabilecekleri lokanta ve marketten oluşan mekan oluşturduk. Kadınlarımız için güzel bir ortam oldu." ifadesini kullandı.

Bostan, böyle bir oluşuma öncülük ettiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "İlk başlarda bu kadar ilerleyip kadınlarımıza katkı sağlayacağımıza çok inanmamıştım ama şu an geldiğimiz noktada bütün kadınlarımızın geliri var. Kendilerine güvenleri geldi, daha da büyümek istiyorlar. Benim için gurur verici. Yüzde 30 devlet desteğiyle aldığımız makineleri kullanmaya başladıktan sonra ürünleri daha hızlı ve kolay yapıyoruz." diye konuştu.

Yöreye ait "Yörük poğaçası", "ekşili çorba" ve "erik aşı" gibi ürünleri kooperatif olarak tanıttıklarını aktaran Bostan, bungalov evler ve piknik alanları gibi projelerle köye değer katmayı hedeflediklerini söyledi.

Bostan, köydeki harman yerinden esinlenerek "Harmanyeli" markasını tescillettiklerini vurgulayarak, "Logomuz ve markamız bize aittir. 3 yıl önce aldık. Şu an üyelerimizle kaynaşmış vaziyetteyiz. Bence evimizde oturmayalım. Herkes bir işlerle meşgul olup güzel işler başarabilir." diye konuştu.

"Zorluğun üstesinden hep beraber geliyoruz"

Kooperatif üyesi Eda Gacarlar da aynı zamanda köyde faaliyet gösteren bir firmada halkla ilişkiler personeli olarak çalıştığını anlattı.

Sosyal hayatta çok aktif olduğunu belirten Gacarlar, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla iki iş beni zorlamıyor, bununla besleniyorum. Birçok işi aynı anda yürütüp başarınca gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. 'İşleyen demir pas tutmaz' sözü benim için, o yüzden zor gelmiyor. Hatta beni besliyor, mutlu ediyor. Ev hanımlarımız evde oturmak yerine 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun' diyerek, çalışmalılar. Zorluğun üstesinden hep beraber geliyoruz. O yüzden bu topluluğun üyesi olmak çok güzel bir his."