Muradiye'de Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Muradiye'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde yaban hayvanları için doğaya özellikle yüksek kesimlere öğretmen ve öğrenciler tarafından yem bırakıldı.

Muradiye Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Muradiye Gençlik ve Spor Müdürü Çağlar Kayakeser, "4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü münasebetiyle Muradiye Kaymakamlığımızın öncülüğünde kaymakamlığımızdan teslim aldığımız yemleri kırsal alanlara gelip yüksek tepelere özellikle nesli tükenmekte olan yaban hayvanlarını korumak için öğrencilerimiz, eğitmenlerimiz ile birlikte bırakacağız. Emeği geçen bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize özellikle Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan'a çok teşekkürler derim" dedi.