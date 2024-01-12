Muradiye'de mahsur kalan araçlar kurtarıldı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken tipide kara saplanan araçlar ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Muradiye'nin çotuklu yolunda tipi ve kar yağışı nedeniyle vedaş ekipleri kara saplanarak mahsur kaldı. Bölgeye ulaşan Van Büyükşehir ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Karla mücadele ekipleri yolu açarak,Vedaş ekiplerini saplandıkları yerden kurtardı. Yine Muradiye'nin Adaklı grup yolunda, yoldan çıkan bazı araçlar ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.