Münir Karaloğlu'ndan Tahran'da Uluslararası Güvenlik Çağrısı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tahran'da düzenlenen EİT İçişleri Bakanları Toplantısı'nda uluslararası suç ve güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele çağrısında bulundu. Terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlar gibi küresel sorunlarla mücadelede uluslararası işbirliğinin gerekliliğini vurguladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (İİT) İçişleri Bakanları Toplantısında "uluslararası suç ve güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele" çağrısında bulundu.

Karaloğlu, Tahran'daki EİT İçişleri Bakanları Toplantısında konuştu.

Konuşmasında terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti, siber suçlar ve düzensiz göç gibi küresel sorunlara karşı ulusal çabaların tek başına yetersiz kaldığını vurgulayan Karaloğlu, "Terörizm, uyuşturucu, insan ticareti ve siber suçlarla etkin mücadele ancak ikili ve çok taraflı işbirliğiyle mümkün." dedi.

Karaloğlu, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere bölgedeki tüm terör örgütlerinin bölge güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirterek, "İster PKK, ister YPG, ister DHKP-C olsun, tüm terör örgütleri, üçüncü ülkelerin ve şer odakların maşasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörizme karşı yürüttüğü mücadelenin, yalnızca ulusal değil, bölgesel refah ve istikrar için de önemli olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun bölgeye olumlu yansımaları olacağını vurguladı.

EİT üyesi ülkelerle işbirliğinin önemine işaret eden Karaloğlu, "Güvenliği sadece askerle, polisle sağlayamayacağımızı, sadece teknolojiyle, kamerayla oluşturamayacağımızı biliyoruz. Güvenliği ancak birlikte çalışarak inşa edebiliriz." diye konuştu.

Karaloğlu, Türkiye'nin yapay zeka ve siber güvenlik konusunda da birçok bölgesel ve küresel uluslararası kuruluşlarla aktif çalışmalar yürüterek katkılar sağladığını, siber güvenliğin de uluslararası güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu alanda da Türkiye'nin EİT ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Türkiye, İran ve Pakistan tarafından 1985'te kurulan EİT'nin üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, EİT bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak, bölge içi ticareti geliştirmek, EİT bölgesinin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek ve üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmek gibi hedefleri bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
