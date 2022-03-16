Muhtarlardan MASKİ'ye ziyaret

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahalle muhtarlarını da talepleri doğrultusunda kurumda ağırlıyor. Bu kapsamda, Şehzadeler ilçesinde görev yapan Kazım Karabekir Muhtarı Tekin Aydın, Turgut Özal Muhtarı İsmet Bakşi ve Bayındırlık Muhtarı Bedirhan Çiçek, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş'ı ziyaret etti. Mahalle muhtarları kendilerini MASKİ'de ağırlayan Akbaş'a teşekkür etti.

"17 ilçemizde vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunmak için çalışıyoruz"

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "17 ilçemizde vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Sağ olsun muhtarlarımız bizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Cengiz Başkanımız tarafından yapılan su faturalarındaki 54 milyonluk destek paketi ile su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi hususunda muhtarlarımıza bilgilendirmede bulunduk. Değerli muhtarlarımız yapılan indirimler için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti" dedi.

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