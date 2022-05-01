MUHTARDAN 'ALO KİTAP' İLE EĞİTİME TAM DESTEK

İZMİR'in Balçova ilçesindeki Onur Mahallesi'nde 18 yıldır muhtar olan 49 yaşındaki Hamit İhsan Tanes, 'Alo Kitap' uygulaması ile kullanılmayan kitapları bir telefonla adreslerden teslim alıp, ihtiyacı olanlara ücretsiz olarak veriyor.

Balçova'nın 18 bin nüfusa sahip Onur Mahallesi'nde dört dönemdir muhtarlık görevini sürdüren evli ve 1 çocuk babası Hamit İhsan Tanes, 'Alo Kitap' uygulaması ile kullanılmayan ansiklopedi, ders kitabı ve romanları bir telefonla adreslerden alıyor, ihtiyacı olan vatandaşlara da muhtarlıktan ücretsiz veriyor. 2004 yılında muhtar seçildiği Onur Mahallesi'nde özellikle eğitime devam eden öğrencilere destek vermek için çalıştığını söyleyen Tanes, 'Alo Kitap' uygulamasına yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Tanes, "Çocuklarının kitaplarını bize getirenlere, biz bir sonraki yılın kitaplarını vererek bir döngünün içinde yer almalarını sağlıyoruz. 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerin kitapları burada mevcut. İzmir içinde ya da dışında kütüphane kurmak isteyen cezaevleri, hastaneler bizden kitap talebinde bulunduklarında onlara kitap ayırıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 200 bin kitap gönderdik" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZI HİÇ YORMUYORUZ'

'Alo Kitap'ın lokal bir uygulama olarak başladığını ancak zamanla tüm ilçe ve ile yayıldığını belirten Tanes, "Diğer muhtarlarımızın olduğu mahallelerden talep alınca Balçova'nın tamamına yaydık. Zamanla İzmir'in farklı yerlerinden telefonlar gelmeye başladı. Belirli günlerde Balçova dışındaki ilçelerimize de gidiyoruz. Kullanılmayan kitapları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızı hiç yormuyoruz. Biz gidip onların evlerinden alıyoruz. Muhtarlık ofisimizdeki kütüphanemiz küçük fakat işlem hacmimiz yüksek. Hiç kitap getirmese dahi vatandaşımız kitabını ücretsiz olarak alabilir. Eğitime destek olabilmek için bu yola çıktık. Çok mutluyuz. Sadece Balçova'da değil İzmir'in her yerinde olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ OKUYOR

İşletme fakültesi mezunu olan fakat muhtar seçildikten sonra ikinci üniversite okumaya karar veren Hamit İhsan Tanes, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. Aile danışmanlığı formasyonu aldıktan sonra ücretsiz danışmanlık hizmeti de vermeye başlayan Tanes, şöyle devam etti:

"Oğlum üniversiteye hazırlanırken onunla rekabete girdik. O şimdi psikoloji okuyor. Ben de üçüncü üniversite olarak psikoloji okumaya başladım. Son bir yıl içinde Almanca öğrendim. Hem eğitime destek oluyor hem de eğitimin içinde kalmaya çalışıyorum. Atık ve geri dönüşümün Türkiye'nin geleceği olduğunu düşünüyorum. 'Hedef Sıfır Atık' projesine Onur Mahallesi olarak tam destek veriyoruz. Muhtarlığımızın yan duvarında bir askı var. Vatandaşlar giydiği ama kullanmadığı kıyafetleri getiriyorlar. Kaymakamlık ve belediyeden onay alıp, lazımsa getir değilse geri al projesini hayata geçirdik. Mahalle sakinlerimizin her türlü önerisine de açığız."

OĞLUNUN LİSE KİTAPLARINI GETİRDİ

Balçova'da yaşayan ve uygulamaya destek veren vatandaşlardan Nilgün Öztürk de "Muhtarımızın bu kampanyası sayesinde Balçova'da yaşayanlar olarak kitaplarımızı değerlendirmiş oluyoruz. Lise 2'ye giden oğlumun ders kitaplarını verdim. Farklı semtlerde yaşayanlar da veriyor. Güzel bir uygulama" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel