Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler anıldı

Milli Yol Partisi (MYP) Remzi Çayır ve beraberindekiler

Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile yanındaki 5 kişiyi, Keş Dağı'nda düzenlenen program ile andı.

Dosyanın faili meçhul dosyalar arasına eklenmek istediğini öne süren Çayır, "Birileri bizim 'Of' dememizi, 'Yeter' dememizi bekliyor. Yaş 63, dönüp hiçbir dünyalık makama bakmadık. 'Of' demeyiz, 'Yeter' demeyiz, gevşemeyiz, dosdoğru yürürüz sonucu ölüm bile olsa, şehadet bile olsa. Onun için burada yetkilileri uyarıyorum; sakın dosyayı faili meçhuller arasına sokmayın, buna teşebbüs etmeyin. Gerçek neyse onu milletin gözünün önüne çıkarın. Kaza mı diyorsun, çık korkma, nasıl olduğunu millete anlat" diye konuştu.