Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Atak: "Yüzde 11'lik Zammı İlk 90 Günde Enflasyon Yuttu"

(ANKARA) - Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Emrah Atak, kamu çalışanlarının ve teknik kadroların maaşlarında yaşanan tarihi erimeye dikkati çekerek, "Kamu çalışanlarının 2026 yılının ilk 6 ayı için aldığı yüzde 11'lik zammın neredeyse tamamını, daha ilk 90 günde enflasyon yuttu. Bordrolardaki erimenin ve alım gücündeki gerilemenin artık sürdürülemez boyutlara ulaştığını görüyoruz" dedi.

Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Emrah Atak, TÜİK'in yüzde 1,94 olarak açıkladığı mart ayı enflasyonunu yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Atak, "Memurlara 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 11 zam verildiğini anımsatan Atak, "Memurların 2026 yılının ilk 6 ayı için aldığı yüzde 11 zammın neredeyse tamamını daha ilk 90 günde enflasyon yuttu" dedi.

Mart ayı enflasyonunun İTO tarafından yüzde 2,97 olarak, bağımsız araştırma grubu ENAG tarafından yüzde 4,10 olarak hesapladığını, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisinin ise yüzde 2,4 düzeyinde olduğunu ifade eden Atak, şunları kaydetti:

"Kamu mühendislerinin, mimarların, şehir plancılarının ve tüm memurların mutfağındaki gerçek enflasyon çok daha derin boyutlarda. Sokağın ve pazarın matematiği bize çok daha acımasız bir tablo sunuyor. TÜİK'in enflasyon sepeti ve ağırlıklarındaki değişkenlikler yaşanılan enflasyonu ve alım gücündeki erimeyi perdelemektedir. Mart ayında market raflarındaki 41 ürünün 33'ünde fiyatlar yükseldi. Enflasyon sepetindeki ana harcama gruplarının, memurun kaçınamayacağı zorunlu kalemlerden oluşması tablonun vahametini artırmaktadır. Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin her ürün grubuna yansımasını nisan enflasyonunda göreceğiz. Kısacası memurun ve kamu mühendisinin maaşı her sabah market rafında, benzin istasyonunda ve faturalarda erimeye devam etmektedir. Bu aydan itibaren takvim, ücretlerde reel gerileme için işleyecek."

"Yoksulluk sınırının altından kurtulamıyoruz"

Atak, son 5 yıllık süreçte özellikle barınma, eğitim, ulaştırma ve hizmet sektörlerindeki fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın alım gücündeki vahim gerilemeyi gözler önüne serdiğini belirtti. Atak, 2021 yılında 6 bin 650 TL olan en düşük mühendis maaşının 2026 yılında 84 bin 200 TL düzeyinde olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"2021 yılında 8 bin 900 lira olan yoksulluk sınırı da 2026 mart ayı itibarıyla 106 bin 800 liraya ulaştı. Yani aradan yıllar geçse de mühendisler yoksulluktan kurtulamıyor. Bu hayat pahalılığı karşısında, toplumun çoğu ücretli kesiminin olduğu gibi mühendis, mimarlar ve teknik hizmetler sınıfının da öncelikli amacı geçim derdidir, hayatta kalma mücadelesidir. Milyarlık dev ihalelerin riskini omuzlayan, Türkiye'nin altyapısını inşa eden kamu mühendisleri; artan kiralar ve durdurulamayan gıda enflasyonu karşısında orta sınıftan uzaklaşmış, yoksulluk sınırının altına itilmiştir. Bu ülkenin yetişmiş beyaz yaka insanlarına yoksulluk sınırının altında maaş reva görülmemelidir."

Kaynak: ANKA