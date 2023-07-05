Muharrem İnce Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay'da meydana gelen depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret etti. İnce, depremzedelerle bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm üretmek için çalışacaklarını belirtti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İnce, kentteki temasları kapsamında ilk olarak İskenderun ilçesinde Havuzlu Çarşı'da vatandaşlarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

Daha sonra İnce, Üsküdar Belediyesi Konteyner Kenti'nde depremzedelerle bir araya geldi.

Ardından Antakya ve Defne ilçelerine geçen İnce, depremde hasar alan binalarda incelemelerde bulundu, çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti.

Muharrem İnce, temasları kapsamında Samandağ ilçesinde Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret ederek buradaki vatandaşların Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadiri Hum Bayramı'nı kutladı.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1999 yılında Yalova'da kendisinin de deprem felaketini yaşadığını hatırlattı.

Parti üyeleriyle deprem bölgelerini ziyaret ettiklerini belirten İnce, bu bölgeleri gündemde tutmak istediklerini söyledi.

Depremzedelerin unutulmasını istemediklerini aktaran İnce, "Bugün arkadaşlarımızla İskenderun, Antakya, Kahramanmaraş, Pazarcık, Nurdağı, her tarafı gezeceğiz. Bu bölgeyi gündemde tutmak istiyoruz. Buradaki yurttaşlarımızın sorunlarını gündemde tutmak, dile getirmek, çare üretmek için arkadaşlarımla deprem bölgesini tekrar geziyoruz." diye konuştu.

İnce'ye ziyaretlerinde Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu ve parti meclis üyeleri de eşlik etti.