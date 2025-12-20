CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Muharrem İnce: Türkiye'yi Bu Yoksulluktan, Bu Kuşatılmışlıktan Kurtaracağız

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(EDİRNE) - CHP'li Muharrem İnce, "Türkiye yoksullaştı, fakirleşti. Türkiye'yi bu yoksulluktan, bu kuşatılmışlıktan kurtaracağımıza inanıyorum" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgrülük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 76'ncısı Edirne'de yapılıyor. Mitinge katılan Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Türkiye 23 yıldır çok kötü yönetiliyor. Ormanlarımızı koruyamadılar, sınırlarımızı koruyamadılar, göllerimizi koruyamadılar, tarım alanlarını koruyamadılar. Yurtları koruyamadılar, yurtlardaki çocuklarımızı koruyamadılar. Türkiye yoksullaştı, fakirleşti. Türkiye'yi bu yoksulluktan, bu kuşatılmışlıktan kurtaracağımıza inanıyorum. Sokakta bu umudu görüyorum. İnşallah başaracağız."