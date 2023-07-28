Muğla Valisi, Kemerköy ve Ören termik santralleri için muhtarları kabul etti

Milas ilçesindeki Kemerköy ve Ören termik santrallerinin bulunduğu bölgedeki 13 kırsal mahallenin muhtarları, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek, Akbelen ormanları için "köylüler eylem yapıyor" şeklinde kamuoyunda oluşan algıdan rahatsızlık duyduklarını açıkladılar.

Yaklaşık 40 yıldır termik santrallerle birlikte yaşadıklarını belirten muhtarlar, santrallerde çalışan binlerce kişinin çok büyük bölümünün köylerinden olduğunu, Milaslı binlerce ailenin geçimini termik santrallerden sağladığını söyledi.

Santrallerin bölge halkı için önemine dikkati çeken muhtarlar, kamera karşısına geçince Milas köylüsü gibi görünmek için başlarına yemeni bağlayan, Muğla'ya, Milas'a dışarıdan gelen grupların bölge halkının geleceğine yönelik karar vermeye çalışmasından ve sanki köylüler istemiyormuş gibi termik santrallere karşı eylem yapmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

"Toprak da, orman da, santral de bizim. Toprağı işlemenin önemini bildiğimiz kadar enerjinin önemini de biliyoruz. Bir yandan tarımla uğraşırken, diğer yandan ailelerimizden en az bir kişi de bu santrallerde çalışıyor" diyen muhtarlar, "Yüzlerce insanımız santralden emekli oldu. Santraller sayesinde köylerimizden ilçelere, şehirlere göç etmek zorunda kalmıyoruz. Doğduğumuz büyüdüğümüz topraklarda ailemizle hayatımızı sürdürüyoruz. Biz bu bölgenin insanıyız, burada doğduk, burada yaşıyoruz ve burayı en iyi biz biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan orman yangınlarında bölge insanı cansiparane şekilde yangınla mücadele ederken, bu sözde çevreciler yangınla mücadele için bir şişe su bile dökmediler. Üstüne köylerimize, mahallelerimize gelip huzursuzluk çıkarıyorlar. Kimse dışarıdan gelip bize ahkam kesmesin, şov yapmasın. Madenciliği de tarımı da bir arada yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu alan hakkındaki kararın yargı tarafından verildiğini hatırlatan Vali Orhan Tavlı, bölgede gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi.

Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Gürceğiz Muhtarı Ersoy Yılmaz, Ören Muhtarı Bekir Keser, Çamlıca Muhtarı Süleyman Öz, Türkevleri Muhtarı Ercan Yılmaz, Bozalan Muhtarı Dursun Kayıhan, Çökertme Muhtarı Ertan Konar, Bayır Muhtarı Nazmi Şen, Dere Muhtarı Mehmet Sarıoğlu, Yoğunoluk Muhtarı İsa Gezer, Alatepe Muhtarı Osman Öner, Akçakaya Muhtarı Haydar Yılmaz, Kultak Muhtarı Hüsnü Kayıkçı, Menteşe Zeytinköy Muhtarı İbrahim Aykaç katıldı. - MUĞLA