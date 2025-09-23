Muğla, İstanbul Turizm Fuarı'nda Tanıtılacak

Muğla'nın 25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek İstanbul Turizm Fuarı'nda tanıtılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da fuara konuşmacı olarak katılacağı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Turizm Fuarı'nın 50 ülkeden 500 firmanın ve 15 bin turizm profesyonelinin katılımıyla sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olacağı ifade edildi.

Büyükşehir belediyesinin, ilçe belediyeleri ve turizm paydaşlarıyla birlikte fuarda yer alacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehrin eşsiz doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri İstanbul'da geniş kitlelere tanıtılacak. Fuarda, Muğla'nın turizm potansiyeli hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere aktarılacak. Düzenlenecek zirvede dünya turizminin güncel trendleri ve sektörün geleceği masaya yatırılacak. Bunun yanı sıra Başkan Aras'ın başkanlığında gerçekleşecek 'Muğla Turizm Zirvesi' de İstanbul Turizm Fuarı'nda katılımcılara kültür, turizm kenti Muğla'yı anlatacak. Zirvede Muğla'nın turizm stratejileri, sürdürülebilirlik vizyonu, kültürel mirası ve doğal güzellikleri üzerine değerlendirmeler paylaşılacak."

Açıklamada, ayrıca Aras'ın, fuar kapsamında düzenlenecek "İş Birliği ve Gelecek Vizyonu: Belediyeler Arası Turizm İşbirlikleri - Ortak Rotalar ve Bölgesel Güç Birliği" başlıklı panelde de konuşmacı olarak yer alacağı belirtildi.

Başkan Aras, yaptığı açıklamada, Muğla'nın turizm alanında attığı adımların sadece bölgesel değil u