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Muğla'da yamaç paraşütü kazası: Pilot ve turist yaralandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yapılan Babadağ'da gerçekleşen kazada pilot ve Çinli turist yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütünün yapıldığı Babadağ'da bulunan pistten ikili atlayış gerçekleştiren pilot Fatih Sarıtarla (38) ve Çinli turist Chen Ruotong (28), kalkıştan kısa süre sonra kayalık alana düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıtarla ve Ruotong'un durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yamaç paraşütü pilotu Fatih Sarıtarla, Çinli Chen Ruotong ile Ölüdeniz mahallesindeki Babadağ'ın bin 200 metrelik pistinden tandem (ikili) uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yükseklikten kayalık alana düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Fatih Sarıtarla ve Chen Ruotong, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Fethiye turist Pilot Güvenlik Kaza Spor Güncel Haberler

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