Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, vatandaşları yüksek faizle para vererek mağdur eden 4 tefeci yakalandı. Jandarma ekipleri, yapılan operasyonda çeşitli belgeler ve silahlar ele geçirdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara yüksek faizle para vererek mağdur ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 29 senet, 2 boş senet karnesi, 2 araç rehin sözleşmesi, 2 tapu, 12 vekaletname, 3 muvafakatname, çek defteri, 16 sikke, 115 tabanca mermisi, şarjör ve bıçak ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
