Muğla'da tefeci ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

Muğla'da jandarma, tefecilik ve göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, yapılan incelemelerde 325 milyon lira tutarında banka hesap hareketliliği tespit edildi.

MUĞLA'da jandarmanın düzenlediği tefeci ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula ve Marmaris ilçelerinde tefecilik ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı ve izinsiz yabancı çalıştırıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçen ekipler, 12 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve işlerinde yapılan aramalarda; 8 bin 500 lira, 3 adet gelir-gider kayıtlı not defteri, 630 bin TL bedelli senet, 36 boş senet, 1 el yazısı araç satış sözleşmesi, 346 alacak-verecek kayıtlı kağıt, 1 hançer, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 8 cep telefonu ele geçirildi. Eylem Ç.'ye ait iş yerinde de Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

325 MİLYON TL HESAP HAREKETLİLİĞİ

Operasyonda Eylem Ç., Özkan T., S.Y. ve M.A.T. gözaltına alındı. Şüphelilerden Eylem Ç. ve Özkan T.'ye ait banka hesaplarına yönelik yapılan MASAK analizlerinde, 325 milyon lira tutarında banka hesap hareketliliği tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eylem Ç. ile Özkan T. tutuklanırken, S.Y. ile M.A.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
